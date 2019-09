«Vorrebbe una figlia come Greta?». Sallusti si scatena e gela Formigli (video)

Alessandro Sallusti ha dato una risposta niente male a un Corrado Formigli che intendeva evidentemente metterlo in difficoltà. Il direttore de Il Giornale era in collegamento con PiazzaPulita, il talk-show di approfondimento politico in onda su La7 dove tra i temi affrontati c’era quello di Greta Thunberg. Si sa che Sallusti non è uno che insegue il senso comune improntato a un “gretismo diffuso quanto confuso. Formigli gli ha chiesto a bruciapelo: «Alessandro, non saresti contento di avere una figlia come Greta? Io sì». Sallusti con serenità olimpica ha “gelato” il conduttore: «No, assolutamente no. Dio me ne scampi e liberi». Poi ha spiegato bene il senso della sua affermazione: «Sarei felice di avere un figlio che si impegna per migliorare l’ambiente, ma non per mangiare vegano e non comprare nulla, questo è un problema psichiatrico. La mia generazione ha ridotto della metà la mortalità infantile e ridotto di due-terzi la fame nel mondo. Noi qualcosa per l’umanità l’abbiamo fatta». Formigli ha poitagliato corto, cambiando argomento.