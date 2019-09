«Vi querelo e vi porto via tutto»: Parenzo furioso sbotta e minaccia ascoltatori e radio

«Vi querelo e vi porto via tutto»: David Parenzo non ci sta, e bersaglio di proteste e invettive furiose dei radioascoltatori di Telecittà, sbotta e minaccia tutti: conduttore, persone intervenute e emittente.

«Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare l’emittente veneta Telecittà e il conduttore Enzo Spatalino per l’ignobile trasmissione contro di me. Il ricavato andrà interamente al finanziamento di una borsa di studio per giovani giornalisti». Tra un richiamo al politically correct e filantropia professionale, ammantando il tutto di lesa maestà, sbotta contro chi lo accusa (e offende) e minaccia tutti di ripercussioni penali e sanzioni economiche. Alla fine, David Parenzo non ha retto al contraddittorio infuocato che lo ha visto al centro di aspre critiche e dure recriminazioni. Il giornalista, voce della Zanzara con Giuseppe Cruciani, che spesso – in radio come in tv a La 7 – punzecchia e provoca, sceglie di abbandonare il fioretto e di andare di clava, annunciando di aver deciso di agire dopo la trasmissione andata in onda sull’emittente padovana Telecittà. Il conduttore Enzo Spatalino, reso celebre proprio dalla Zanzara, ha offerto microfono e visibilità al sedicente «Mauro da Mantova», ascoltatore protagonista di interventi regolari alla Zanzara che stavolta, però, da Telecittà, non si trattiene minimamente, complici gli assist forniti a profusione dalle telefonate di altri telespettatori.

«Vengono i carabinieri a prendervi, siete due criminali»…

«È una roba indegna», esplode Parenzo che, nello studio della Zanzara, ascoltava sbigottito la trasmissione in onda nello stesso momento sull’emittente locale. Tanto che alla fine, abbandonato il suo proverbiale aplombe, Parenzo riesce ad intervenire telefonicamente e a vedersela direttamente con il duo: «Vengono i carabinieri a prendervi, siete due criminali. Mi avete offeso pubblicamente e io vi querelo. Vi porto via tutto». Stavolta il giornalista pungente non ce l’ha fatta a rimanere nel sardonico: è sceso sul ring pronto a sferrare il ko e a mettere al tappeto chi ha avuto l’ardire (e il coraggio) di dire – amplificato dalla radio – chi non la pensa come lui.