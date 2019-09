Vatti a fidare degli algoritmi: Google definisce “suini” gli abitanti di Brescia…

Scivolone di Google, che definisce gli abitanti di Brescia “Suini”. Così, almeno, sostiene Google quando deve soddisfare la richiesta di chi inserisce la città lombarda nella stringa di ricerca. Il motore produce, tra le risposte, la scheda del “comune italiano di 198.646 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia in Lombardia. È il secondo comune della regione per popolazione, dopo Milano”, secondo le informazioni ricavate da Wikipedia. Dopo le condizioni meteo, lo scivolone. Il nome degli abitanti? Suini. Chissà quale algoritmo ha tirato fuori la definizione, che poi oltre a tutto è una definizione offensiva: sarebbe potuto uscire quasiasi altri sostantivo, ma è uscito proprio quello. A volte le macchine sono diaboliche, ed è proprio per questo che non dobbiamo fidarici degli algoritmi dei Google, degli standard di Facebook, e via di questo passo. Occorre rimettere il controllo umano al centro, non sostituire gli uominicon le macchine.