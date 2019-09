Un nuovo sondaggio fa tremare il M5S: il 40% dei grillini voleva andare a votare

Secondo un sondaggio “Emg Acqua” presentato oggi ad “Agorà”, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, ha “poca” o “per nulla” fiducia nel governo il 48% degli elettori, mentre per il 30% dell’elettorato la fiducia è “molta” o “abbastanza”. Per lo stesso sondaggio, è Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia con una percentuale del 43% degli intervistati. Segue Matteo Salvini con 41%, Giorgia Meloni al 29% e Luigi Di Maio al 27%. Nicola Zingaretti al quinto posto, 24%. Berlusconi al 18%.

La stessa rilevazione dice che dopo la caduta del governo giallo-verde era meglio andare alle elezioni per il 58% degli elettori, mentre è stato meglio formare un nuovo governo per il 39%. Tra gli elettori del Pd sono il 78% gli elettori per i quali è stato meglio formare un nuovo governo e il 19% quelli che avrebbero preferito le elezioni; mentre tra gli elettori M5s la percentuale di chi avrebbe preferito andare alle urne sale al 39%, contro un 60% che ritiene sia stato meglio formare un nuovo esecutivo.