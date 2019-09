Un gigantesco tricolore vola sui cieli di Atreju e atterra all’Isola tiberina (video)

Grande emozione e un pizzico di pathos per l’esibizione acrobatica di paracadutismo sui cieli di Atreju 2019. Con anticipo di 24 ore per problemi meteo una enorme tricolore di 500 metri quadrati è stato portato in volo da una pattuglia di paracadutisti del Lazio e di Roma per poi atterrare sul suolo dell’isola Tiberina, che ospita fino a domani la ventiduesima edizione della tradizionale kermesse della destra italiana organizzata da Fratelli d’Italia e da Gioventù nazionale.

La straordinario volo per l’indipendenza, come è stato intitolato, ha tenuto con il naso all’insù centinaia di partecipanti alla festa“ armati” di telefonini e videocamere peri immortalare lo straordinario lancio. Il vento ha reso ancora più difficile ed emozionante lo spettacolo. L’esibizione ha paralizzato l’attenzione dei tanti romani e turisti in giro per il centro storico della Capitale. «Ce la faranno?, chiede Giorgia Meloni in diretta mentre assiste all’acrobazia, «ecco, atterra il primo tricolore. Che dire? È incredibile, commuovente».