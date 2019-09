Sarebbe (quasi) perfetto per Charlie Chaplin, Giuseppe Conte. Più aspirante dittatorello che grande dittatore, però incontenibile nella sua smisurata arroganza, nel suo insopportabile ego, nella sua pericolosa mania del comando. E’ Conte che vuole pieni poteri senza dichiararlo, e questo Paese prima o poi dovrà accorgersene. Anche al Senato ieri il premier trasformista ha recitato una parte tutt’altro che nobile. Continua a insultare chi lo ha incoronato a Palazzo Chigi quattordici mesi orsono, cambia maggioranza come l’abito e quelli che gli erano nemici ieri sono tutti ai suoi piedi. Questo Pd che insorge contro le derive autoritarie ogni volta che può non si rende conto di che serpe sta allevando.

Giorgia Meloni e il rischio dittatura

Ma quel che più deve preoccupare è il clima che sta montando in Italia. E colpiscono proprio le parole di Giorgia Meloni che comincia anche lei ad evocare il rischio di una dittatura, per ora mediatica. Ma che si avverte.

Gli osanna fasulli a Conte ne sono un triste esempio. In un paese autenticamente libero si chiederebbe ad un premier del genere come minimo perché le cose che promette di fare ora le abbia dimenticate per 14 mesi. La risposta sta nella poltrona che avrebbe dovuto mollare anzitempo. Ma quel che è più grave è la pretesa del silenzio. Verso i senatori che lo contestavano. E soprattutto verso la straordinaria piazza di lunedì mattina. Repubblica spara in prima pagina saluti romani e teste rasate. Quattro su decine di migliaia di persone diventano la cifra di una manifestazione di popolo. Corriere della Sera sfregia i partecipanti come l’esempio della rabbia della destra. Senza chiedersi se non sia stata piuttosto rappresentata l’indignazione del popolo italiano.

Nel mirino il Tg2

E’ il Pd che fomenta questo circo mediatico che rischia di provocare guai seri. Siamo al linciaggio. Monsieur Gentiloni, il commissario italofrancese mandato a Bruxelles, è quel premier sconfitto alle politiche e il governo “nuovo” lo promuove. Il Tg2 non fa un’edizione straordinaria e il suo direttore Gennaro Sangiuliano viene lapidato dal solito Anzaldi, sempre del Pd. Costui arriva a dire che Gentiloni in Europa raggiunge un incarico che rappresenterebbe un primato per l’Italia. Dimentica il povero Prodi, ahilui, che della Commissione fu Presidente. E il poverissimo Draghi, presidente della Banca centrale europea.

Fascismo in tutte le salse per proteggere Conte

Poi, il fascismo. Campeggia in tutte la salse, Fatto quotidiano compreso, ed è davvero una vergogna che si giochi in maniera tanto spregiudicata. Loro sono democratici, però chi vuole votare sono quelli che bollano come fascisti. Stravagante davvero.

Non si deve votare. Vietato manifestare. Non si deve parlare. La Serracchiani in tv arriva a dire “meno male” che la polizia ha impedito a migliaia di persone di accedere in piazza lunedì scorso. Facebook oscura profili a destra però a quel megalomane di Chef Rubio può essere consentito di scrivere che è un peccato che i manifestanti non siano stati “pistati come l’uva”. E’ coraggioso sulla tastiera.

Un brigatista rosso condannato a vent’anni per concorso nel sequestro Moro, Raimondo Etro, quasi ogni settimana non trova di meglio che insultare in rete Giorgia Meloni. Nessuno fiata a difesa della presidente di Fratelli d’Italia.

E’ l’anticamera di un regime.

E non sarà un caso se li vota anche Mario Monti.