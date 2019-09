Tremonti come la Meloni: “La lotta al contante è solo pericolosa demagogia”

“Questa lotta al contante è la tipica forma di intervento demagogico e regressivo, perché il contante in Italia è prima di tutto lo strumento dei poveri e degli anziani. Con campagne di questo tipo, se anche non ti importa di perdere i voti, certamente non guadagni gettito perché spingi ancora più sul nero. Bisogna cambiare ottica”. Non è tenero con il governo e con l’ultima proposta choc di Confindustria Giulio Tremonti che, intervistato dal Sole24Ore, attacca la proposta di tassare i prelievi. Un’idea subito bocciata da Giorgia Meloni come “un regalo” alle banche.

Per l’ex ministro dell’Economia del governo Berlusconi “è sbagliato pensare che ci sia un legame diretto e assoluto per effetto del quale se elimini il contante elimini l’evasione. Un conto è vietare il contante, altro conto è non usarlo: in 11 Paesi in Europa convivono l’assenza di divieti con l’uso del contante comunque volontariamente limitato alle piccole operazioni”. E ancora, all’indirizzo dei soloni del governo giallorosso, ricorda che “non è una norma fiscale a modificare i comportamenti di una società, ma – spiega l’ex ministro – è l’evoluzione della società a portare con sé migliori rapporti fiscali. Solo una prospettiva graduale e progressiva può avere successo se congiuntamente rispetta e coinvolge le persone. Gli interventi strampalati di cui si parla in questi giorni rischiano di essere incostituzionali, e fuori dal quadro europeo. Gli strumenti normativi, poi, devono considerare la realtà effettiva”.