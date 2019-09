Travaglio, dal Cazzaro Verde al Cazzaro Rosso: il trasformismo non gli fa più schifo

Che Travaglio per il Conte-bis. Non quello delle partorienti, ma nel senso di Marco, sempre meno giornalista e sempre più consigliere e suggeritore dei grillini. Il suo Fatto Quotidiano sta ormai al M5S come Repubblica sta al Pd: un giornale partito vocato ad una precisa causa politica per la felicità di quanti amano dissetarsi con la lettura dei fatti partoriti dalle opinioni. Una tecnica non proprio anglosassone, ma che inquadra bene l’involuzione del Travaglio da sprezzante barricadero nemico di ogni camarilla in cinico trafficante di convenienze di bottega spacciate ad uso e consumo dei dilettanti a Cinquestelle. Nasce il SalviMaio e lui sentenzia: meglio il «Cazzaro verde» che Renzi. Poi succede che il «cazzaro» di cui prima si suicida in diretta tv e resuscita Renzi, che ne frattempo scopre di amare ardentemente i grillini. Uno normale si sarebbe suicidato. Ma lui, Travaglio, neanche si scompone e pontifica l’esatto contrario: meglio il «Cazzaro rosso» che Salvini. Il tutto sintetizzato in editoriale in 10 punti 10 a mo’ di “bignamino” per istruire i grillini in vista del voto di sulla piattaforma Rousseau. Morale: anche la rivoluzione etica, costata un mare di querele, un editto bulgaro e un po’ di danaro si è fermata davanti ai cancelli del sempiterno “Franza o Spagna purché se magna“, alla cui devota osservanza sono cresciute generazioni di opportunisti. Non che Travaglio sia uno di questi, ma di certo colpisce la disinvoltura con cui è passato dal digerire l’alleanza con la Lega al gustare quella col Pd manco fosse un Giuseppi Conte qualsiasi o l’imitazione sabauda di Luigi Di Maio. Passi pure che lo faccia Grillo, che da comico potrà sempre dire che scherzava. E passi pure per chi – opinionisti, gente di spettacolo e culturame vario – non aspettava altro che l’idillio germogliasse per riunire finalmente le ragioni del cuore con quelle del portafogli. Ma Travaglio no: lui i trasformisti li ha sempre spellati vivi. Ora, invece, gongola. Questa volta, chissà perché, il direttore del Fatto non sussiste.