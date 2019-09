Barbara d’Urso prepara la lunga, interminabile, domenica di Canale5. Inizierà alle 17.20 e terminerà a notte fonda. “Cambio abito, pettinatura, e torno in diretta”, racconta la regina di Cologno Monzese che sarà impegnata con “Domenica Live” e con “Live – non è la d’Urso”.

Domani, alla prima puntata di Domenica live, ci sarà una grande novità: il torneo dei vip che si sfideranno a suon di musica per farsi giudicare dal pubblico da casa. Toccherà a Loredana Lecciso interpretare Pretty Woman a Cologno Monzese insieme alla bellissima Jasmine (la figlia quasi ventenne nata dalla storia con Al Bano).

Il torneo, ribattezzato “Domenica alive”, sembra che sia nato da un’idea del capo autore Ivan Roncalli. “Alcuni personaggi famosi reinterpreteranno in maniera originale e autoironica videoclip musicali o musical, come ho fatto io nella sigla finale del ‘Grande Fratello’ con Freddie Mercury e le Spice Girls. Farò due ore nel pomeriggio come l’anno scorso, poi cambierò abito e pettinatura e partirò con ‘Live'”, ha raccontato la conduttrice di Canale 5. Tra le novità della sua lunghissima domenica (che terminerà a notte fonda con il Live) c’è DNA: un nuovo spazio.

“Come è successo a Paola Caruso, metteremo a loro disposizione i massimi esperti di DNA e il supporto di Paola e sua madre”, ha detto la d’Urso.