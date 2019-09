Thegiornalisti, Tommaso Paradiso: «Lascio, sono stato male». E scoppia la lite

«Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. È inutile che vi stia a raccontare ledinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi». Tommaso Paradiso, leader del gruppo romano Thegiornalisti, reduce dal concerto al Circo Massimo il 7 settembre scorso, ha affidato a cinque stories sul social Instagram l’annuncio ai fan della fine della band.

«A voi – ha scritto – deve rimanere tutto l’amore che in questi anni abbiamo condiviso insieme. Ovviamente ci saranno polemiche, sarò pronto a leggere e a sentire qualsiasi cosa. Si faranno congetture e si diranno inesattezze, è inevitabile. Ma d’altronde chiunque ha il diritto di esprimere la propria opinione anche se non conosce la materia trattata». E poi la stoccata: «Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino a oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo, continuerò a farlo come Tommaso Paradiso. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande gesta e non un funerale. Ripeto, credo che non sia nobile spiegarvi il come e il perché di tutto questo. Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora, vi basti solo sapere che sono stato male».

«Non vi voglio rubare altro tempo – si legge in chiusura- A voi potrà sembrare che una storia sia finita e he un’altra stia iniziando. In parte è vero. I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più. Ma esistono le canzoni, sempre e solo quelle, Quelle di prima, quelle di oggi, e quelle di domani. E io sarà con loro, con le canzoni, quelle di prima, quelle di oggi e quelle di domani. Sempre e solo loro e con loro. Non vi chiedo nulla, se non di tentare di avere un po’ di delicatezza nel voler cercare di esprimere sacrosante opinioni sulla vicenda. Le cose accadono ragazzi; è insito nella natura mutevole dello spazio e del tempo. Sempre vostro, io».

Nemmeno il tempo di annunciare l’addio ai Thegiornalisti, che volano stracci fra l’ormai ex frontman Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco Rissa. Al lungo messaggio postato su Instagram dal cantante, segue infatti la replica stizzita del musicista che – Paradiso nonostante – annuncia che il gruppo continuerà a suonare. «Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due – scrive Rissa -. I Thegiornalisti continueranno!». Poi la stoccata al cantante: «Chi decide autonomamente di andare via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole suoli social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones».