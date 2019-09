Tenta la rapina a un semaforo: la vittima reagisce, il ladro l’accoltella al petto e alla schiena

È stato accoltellato da un rapinatore mentre era in auto fermo a un semaforo. È accaduto la scorsa notte, intorno alle 1,30, a Firenze, in via Pistoiese. Vittima un uomo di 58 anni, residente a Prato. Il 58enne è stato colpito con tre fendenti al petto e alla schiena, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Firenze, tentata rapina a un semaforo: il ladro accoltella la vittima

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che conducono le indagini, un uomo in scooter ha avvicinato al semaforo l’auto del 58enne e, dopo averlo convinto ad abbassare il finestrino sul lato del passeggero con la scusa di chiedere una sigaretta, ha cercato di portargli via la borsa che aveva sul sedile. Il 58enne ha reagito e il rapinatore lo ha accoltellato per poi scappare. I carabinieri, avvisati dal 118, hanno trovato il 58enne presso il distributore Beyfin di via Luder, dove l’uomo ha ricevuto le prime cure dei sanitari. La vittima, sempre cosciente, ha riferito che poco prima aveva subito una tentata rapina mentre era fermo a un semaforo. A seguito della reazione della vittima, l’aggressore l’avrebbe attinto con tre coltellate (due al petto e una sulla schiena) dileguandosi subito dopo.

La reazione dell’uomo al furto scatena la violenza del rapinatore

La vittima avrebbe, poi, raggiunto con la propria auto il distributore di carburane in via Luder, chiamando il 118 che lo ha trasportato in ospedale dove si trova ricoverato. Secondo quanto si è appreso, l’uomo non è in pericolo vita. Sul posto, dopo il primo intervento del nucleo radiomobile dell’Arma, è intervenuto il personale del nucleo operativo della compagnia di Firenze e della stazione di Peretola, oltre al personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale per i rilievi. Indagini sono in corso al fine di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e per l’individuazione dell’aggressore.