“Tale e Quale Show” riapre i battenti su Rai1: tra i concorrenti molte sorprese

Il ritorno di Tiziana Rivale. Il debutto canoro di Francesco Monte. La formula non cambia. Gli ascolti l’hanno premiata e quindi resta quasi tutto invariato. A “Tale e Quale Show” le novità vengono tutte dai concorrenti, chiamati a colpire nel segno. È tutto pronto per la nona edizione del varietà di punta di Rai1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Al timone, Carlo Conti. Si parte venerdì 13 settembre, per nove puntate totali, che andranno in onda in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Saranno 12 i personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno sempre rigorosamente dal vivo, aiutati dalla professionalità di un team composto da stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e “vocal coach” che lavorerà per renderli il più possibile simili alle star che andranno a impersonare.

Sul palco si sfideranno le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini; l’attrice Eva Grimaldi; le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci; il cantautore Davide De Marinis; la cantante e compositrice Tiziana Rivale; i comici Gigi e Ross; il modello Francesco Monte; l’attore Francesco Pannofino; il cantante e pianista Agostino Penna; l’imitatore David Pratelli.