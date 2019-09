Ma è certo Antonio Tajani di poter sbeffeggiare gli italiani che hanno voglia di scendere in piazza contro il governo degli sconfitti?

Le dichiarazioni del vicepresidente di Forza Italia sulla manifestazione di lunedì mattina a piazza Montecitorio sono davvero irritanti. Oggi è arrivato a fantasticare persino sui numeri: “Preferiamo mettere in difficoltà la maggioranza sui contenuti” e non “con manifestazioni di 500 persone…”, ha sostenuto riuscendo a non mostrare in tv il minimo imbarazzo.

Ci saranno anche elettori di Forza Italia

Vogliamo augurarci che si sia trattato di una frase sfuggita, di quelle che si pronunciano senza stare troppo a pensarci su. Anzitutto perché la voglia di protesta delle persone, la rabbia degli elettori defraudati, l’indignazione contro i giochi di Palazzo, non conosce confini di partito. E stia certo, il buon Tajani – che probabilmente non vede piazze piene da tempo – che a Montecitorio con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e anche Giovanni Toti ci saranno tanti elettori di Forza Italia che non capiscono più che cosa vogliano fare gli azzurri.

Da Tajani uscita controproducente

Bollare già come manifestazione di “500 persone” una iniziativa che vedrà mobilitarsi italiani da ogni parte del Paese è davvero irriguardoso, offensivo, controproducente. Sarà la voglia di proporzionale che ormai contagia chi non vuole più alleanze, ma stia certo il vicepresidente di Forza Italia che queste uscite allontanano sempre di più le residue simpatie del suo partito.

Rispetto ci vuole. Per chi andrà in piazza – nei tempi belli lo fece anche il Cavaliere – e per chi chiama alla mobilitazione tanta gente che è disgustata dall’operazione che ha portato alla nascita del Conte bis. Evidentemente Forza Italia non lo è e ciascuno ne prenderà buona nota.