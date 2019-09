Svolta nel caso della coppia scomparsa a Piacenza: trovato Sebastiani, ma Elisa non si trova

A 24 dalla decisione di sospendere le ricerche dei due scomparsi nel Piacentino, il 45enne Massimo Sebastiani e la 28enne Elisa Pomarelli, la notizia che segna la svolta nel drammatico caso: l’uomo è stato catturato e portato in caserma, ma della ragazza ancora nessuna notizia…

Coppia scomparsa a Piacenza, rintracciato Massimo Sebastiani

Dopo una lunga ed estenuante caccia all’uomo nei boschi del Piacentino, Massimo Sebastiani è stato rintracciato e catturato dai carabinieri che lo stavano cercando dal 25 agosto scorso quando, dopo aver pranzato in una trattoria insieme all’amica, ha fatto perdere le sue tracce e quella della ragazza, di cui sembra si fosse invaghito non corrisposto. L’uomo, 45 anni, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della 28enne ed è stato portato in caserma per essere ascoltato. Della donna, però, ancora nessuna notizia.