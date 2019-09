Stefano De Martino messo ko dalla Marcuzzi e Montalbano. Ecco i dati di ieri

Il commissario Montalbano è imbattibile. Anche in replica. Resta sempre un gigante della tv quando si parla di ascolti. È successo di nuovo. Ieri sera ha vinto la fiction di Rai1 con Zingaretti, scritta dal grande Andrea Camilleri. Montalbano al 20.56%, Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi al 17.75%. Stasera Tutto è possibile con Stefano De Martino (alla prova del fuoco) si ferma al 6.79%. Insomma, il commissario di Rai1 è un po’ come l’usato garantito: non passa mai di moda. Ma cosa è accaduto sulla seconda Rete Rai? Un catastrofico flop per De Martino? L’ex ballerino di Amici è stato chiamato alla prova del fuoco. Ma visto il risultato sembrerebbe una prova sui carboni ardenti. Eppure lo scorso anno quel programma, condotto dal grande Amadeus, non ha mai deluso le aspettative. Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, invece, ha portato a casa un altro boom di ascolti nell’access prime time Amadeus con I Soliti Ignoti su Rai1 che riparte da 4,4 milioni segnando il 18,3% di share. Amadeus mette Ko anche Paperissima sprint che si ferma al 14%.