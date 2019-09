Stato-mafia. Al Lido l’affondo di Maresco sul silenzio di Mattarella. La replica del Quirinale

Il film, nelle sale dal 12 settembre, prende le mosse dal venticinquesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, nel 2017. Il protagonista è ancora Ciccio Mira che da un lato si dichiara nostalgico della “mafia di una volta”, dall’altro sembra voler dare il suo contributo alla celebrazione dei due giudici eroi, organizzando un singolare evento nel quartiere Zen di Palermo. L’iniziativa però tradisce ogni aspettativa perché né l’impresario né i cantanti hanno intenzione di dichiarare la loro avversione per la mafia. Questa volta, però, Maresco decide di inserire una coprotagonista, Letizia Battaglia, la fotografa oggi ultraottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle «undici donne che hanno segnato il nostro tempo». Maresco con la sua voce fuoricampo guida lo spettatore in questo duetto tra i palermitani che non vogliono in alcun modo parlare male della mafia e la Battaglia. Dopo aver citato il silenzio di Mattarella sulla sentenza della “trattativa”, Maresco lo chiama in causa anche raccontando che Ciccio Mira vorrebbe chiedere al presidente la grazia per un suo nipote detenuto in regime di 41bis(ma l’impresario anche qui ammetterà solo di volergli chiedere un favore per una persona carissima e opporrà il silenzio sull’identità del detenuto). Per questo nel finale del film, il regista immagina che Mira organizzi allo Zen un altro evento: “I neomelodici per Sergio Mattarella”.

I contenuti del film agitano le acque del Lido, nell’ultimo giorno del concorso. Ma gli unici due rappresentanti del film presenti alla Mostra gettano acqua sul fuoco delle possibili polemiche. «La cosa che viene evidenziata è che Mattarella non abbia fatto un intervento. Ma non c’è nessuna polemica contro Mattarella. A meno che non la inventiate voi. Mattarella è una persone perbene ma non ci fu un suo intervento. Nel film si dice solo questo», dice il produttore Rean Mazzone. «Mattarella non c’entra per niente, è una persona perbene, è un buon presidente. Io non so perché non prese parola, forse non voleva entrare in polemica», aggiunge Letizia Battaglia.