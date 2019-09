Stallone serve il gelato ai romani: sorpresa al bar davanti al parlamento (video)

Sylvester Stallone dietro al bancone di una nota gelateria di fronte al parlamento. Accade a Roma, dove le star internazionali sono di casa. Ma trovarsi di fronte Rambo che prepara i gelati, non è di tutti i giorni.

Stallone fa il “gelataio”

Sorpreso dagli avventori di una famosa gelateria del centro, nei pressi di Montecitorio, ha voluto rivelare ai presenti quale fosse il vero segreto della sua forza. Allenamenti con un grande coach? Integratori speciali? Macché. Solo un buon gelato. «Il segreto della mia forza? Il gelato» ha infatti scherzato l’attore. Gustandosi la sua ghiotta porzione di “italian ice cream”, tra le risate del pubblico presente.

A settembre Stallone sarà nelle sale appunto con la sua ultima fatica, “Last Blood”, della serie Rambo. Ma l’attore non è qui per presentare il suo film. «Al contrario – come riporta il quotidiano romano Il Messaggero – si gode questa vacanza in famiglia. Perfino i distributori italiani della nuova pellicola in programmazione restano sorpresi nel sapere del suo soggiorno. Insomma Stallone sorprende ancora una volta tutti. Non solo. Non lascerà la Città Eterna prima di venerdì».