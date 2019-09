Sputi antifascisti al banchetto: una risata seppellisce la contestatrice (video)

E’ accaduto a Padova, in piazza della Frutta, domenica 22 settembre. Una giovane contestatrice esagitata si è avvicinata al banchetto della Lega che raccoglieva firme per il maggioritario e ha insultato tutti, accusandoli di essere fascisti e antisemiti. A conclusione del suo sfogo “democratico” ha sputato al consigliere regionale Fabrizio Boron. I presenti l’hanno presa a ridere e per fortuna non hanno reagito alla provocazione. Matteo Salvini ha postato il video dell’aggressione verbale di Padova sulle sue pagine social con questo commento: “La tizia sinistra insulta e sputa, ma i “cattivi” siamo noi… Quanta pena!!!”.