Sondaggio Ixè: Renzi non decolla, cresce la popolarità della Meloni, FdI al’8,6%

Renzi non decolla, la Lega tiene, il governo non piace agli italiani, Giorgia Meloni cresce nella popolarità e FdI è stabilmente il secondo partito del centrodestra con l’8,6%. Nel sondaggio Ixè commissionato da Carta Bianca, trasmissione andata in onda ieri sera, “Italia viva”, a una settimana dalla sua nascita, raccoglie una quota contenuta di consensi, raggiungendo il 2,9% nelle intenzioni di voto. Più consistenti gli effetti percepiti sulla tenuta del Governo: oggi la maggioranza degli italiani (55%) non crede che il Conte bis andrà oltre il 2020. Prosegue ormai da diverse settimane la crescita della popolarità di Giorgia Meloni, con conseguenti riflessi sui consensi a Fratelli d’Italia, che consolida il ruolo di secondo partito della coalizione di centro destra. FdI è dato all’8,6%, la Lega è al 29,9 per cento, Pd al 21,8, M5S al 21,5, Forza Italia al 6,5, Italia Viva al 2,9, +Europa al 2,7, La Sinistra al 2,7, Europa Verde al 2,0.

Ed ancora, solo il 12% degli italiani crede che questo governo arriverà fino alla fine della legislatura mentre per il 24% non supererà neanche il Natale, solo il 4% degli intervistati manifesta molto gradimento per il Conte-bis, il 31% per niente: la fiducia nei leader politici vede Conte al primo posto col 49%, Salvini secondo col 34, Meloni terza col 32. Infine, sull’opportunità dell’accoedo M5S-Pd, il 36% dice no, il 40% sì.