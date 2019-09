Si chiama Dior e va a spasso al guinzaglio per il centro di Roma: solo che è un maiale (Video)

«Si chiama Dior, come Christian Dior», e per molti è la nuova “star” dei Parioli, quartiere esclusivo della capitale, oltre che del web, visto che sui social impazzano i video con le sue esclusive passeggiate romane al guinzaglio della proprietaria: Solo che non è cane da caccia o un cucciolo con pedigree esclusivo, ma un maiale…

Un maiale a spasso per Roma

Un maiale rosa con tanto di setole e codino arricciato: l’animale, immortalato in un video amatoriale diventato presto virale sul web, passeggia tranquillamente a guinzaglio con la padrona per le vie del quartiere di Roma come un cagnolino qualunque. La sua storia, rilanciata tempo fa da Il Tempo con tanto di dichiarazioni della proprietaria green, è nota ai più: Dior salvato dal macello da cucciolo, è stato regolarmente adottato dalla signora vegetariana, con cui si vede spesso a passeggio in centro per Roma. Un precedente che potrebbe diventare un “must” del politically correct, specie da quando anche George Clooney si è fatto vedere a spasso per Los Angeles con il suo fedele amico Max al guinzaglio…