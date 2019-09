Sgarbi demolisce Conte: “Ma quale umanesimo, questo è un governo di criptochecche” (video)

Vittorio Sgarbi come al solito non si trattiene. Durante una comparsata a Stasera Italia su Rete4 risponde a una domanda sul neo-umanesimo evocato da Giuseppe Conte e afferma che il premier incaricato non sa neanche cosa sia il Rinascimento e parla di umanesimo con gente che non ha umanità. Quindi Sgarbi aggiunge: “Piuttosto parlerei delle criptochecche di cui questo governo è pieno…”. Un accenno che il conduttore ha subito stoppato.

Sgarbi fuori controllo: Conte è gay e Gratteri 'personaggio inventato' Klaus Davi una checca Pubblicato da Klaus Davi 2 su Sabato 31 agosto 2019