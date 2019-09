Scuola, portano gli studenti a incontrare il capitano di Open Arms. La protesta di FdI

“Stamattina gli studenti di tre classi quinte del liceo scientifico “Falcone e Borsellino” di Arese (Milano) sono stati portati all’auditorium locale per incontrare Riccardo Gatti, il comandante della nave della ong Open Arms che la Procura di Ragusa ha indagato per traffico di migranti”. È quanto ha reso noto il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera, Paola Frassinetti”. La parlamentare milanese ha annunciato inoltre: “Presenterò un’interrogazione al ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti per chiedere se sia giusto ed educativo mettere in contatto gli studenti con persone indagate che commettono azioni illegali”.