Saviano contro la dem Morani: sullo ius soli il Pd continua a fare favori alla peggiore destra

Roberto Saviano, il paladino dei migranti, stavolta non se la prende con Matteo Salvini, e già questa sarebbe una notizia.

No, stavolta nel mirino dello scrittore c’è la dem Alessia Morani, sottosegretario allo Sviluppo economico, che ha osato criticare il dibattito sullo ius culturae o ius soli, osservando che non è il momento giusto per parlarne.

“Attirerò molte critiche” ma sono “convinta” di “interpretare il ‘sentiment’ della maggioranza delle persone che guardano con simpatia al nostro governo”, nel dire che “riprendere ORA il dibattito sull’approvazione” di una legge sullo ius culturae “è un errore”. Così aveva scritto Alessia Morani su Fb. “Lo ius culturae è un principio sacrosanto” ma “ORA non sarebbe compresa” considerate le “tossine di razzismo inoculate da Salvini”. Dunque la sua proposta è di riparlarne tra un anno. Un attendismo che ha suscitato le ire di Saviano.

Così Alessia Morani è diventata il suo bersaglio in un corrosivo tweet scritto oggi: “Sullo ius soli, oggi come due anni fa con Alfano, il Pd sostiene che non è il momento giusto. Per non fare un favore alla peggiore destra, il Pd fa, ancora una volta, un favore alla peggiore destra. #IusCulturae #IusSoli”.