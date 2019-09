Salvini: «Toti va ricandidato, governa bene. A casa devono andarci Conte e Renzi»

«Grazie ai militanti della Lega e ai tanti cittadini che ci hanno dato forza ed entusiasmo. Il 19 ottobre riempiremo Piazza San Giovanni a Roma per far sentire la voce del Paese reale contro le manovre di Palazzo, in attesa di vincere quando daranno la possibilità ai cittadini di votare», dice Matteo Salvini commentando soddisfatto il successo della ravolta di firme (giunte a 200mila) contro il governo dell’inciucio.

«Il Pd, Conte, Renzi e Di Maio non possono scappare per sempre dalle urne: i primi italiani che potranno mandarli a casa saranno quelli dell’Umbria domenica 27 ottobre». Secondo quanto comunica la segreteria della Lega «più di 200mila firme sono state raccolte per sostenere la Lega e Matteo Salvini contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione. Sono state raccolte tra sabato e domenica, sia online che negli oltre 1.500 gazebo organizzati in tutta Italia. Risultati particolarmente significativi sono stati raggiunti in Lombardia (più di 25mila firme nei gazebo), Lazio (oltre 20mila), Veneto (oltre 17mila)».

Quanto ai rapporti con Forza Italia, in diretta streaming da Genova, il leader leghista chiarisce: «Berlusconi? Io non chiudo, anzi allargo i confini dell’Italia alternativa, come vedremo in Umbria, dove ci confrontiamo con quelli che “si sono mandati in galera e si alleano tra di loro». Poi conferma di aver sentito il Cavaliere la scorsa settimana. Via libera anche al secondo mandato per il governatore della Liguria. «Toti di nuovo candidato governatore del centrodestra? Squadra che vince non si cambia. Io bado alla sostanza, la Liguria è ben governata e pure Genova», dice sulla ricandidatura del leader di Cambiamo alle prossime regionali. Sulla legge elettorale, terreno scivoloso per Forz Italia, Salvini si augura che il centrodestra sia compatto, «noi vogliamo legge elettorale moderna, chi prende un eletto in più governa, speriamo che nessuno torni indietro perché tutto il centrodestra è stato sostenitore del maggioritario». Quanto al nuovo governo guidato da Conte ribadisce lo scandalo. «Spiace – ha detto all’indirizzo del Colle – che Mattarella abbia avallato questo triste spettacolo»