Salvini “sotterra“ Telese e Parenzo. Lo interrompono di continuo. La sua risposta è micidiale (video)

Altro che “maratona” su La7… Per Matteo Salvini, ospite al programma In Onda su La7, è stato un vero e proprio tour de force tentare di rispondere alle domande che i conduttori Luca Telese e David Parenzo gli rivolgevano. Anzi, era un giochino abbastanza scandaloso più che evidente ai telespettatori. Formulavano la domanda e interrompevano Salvini, che in collegamento aveva già di suo il ritorno in ritardo . “Lei vuole correre in solitaria?” gli chiedevano i due conduttori. Ma Salvini non faceva in tempo a rispondere. Nuova interruzione. Insomma, di nuovo la stessa domanda: “Lei vuole correre in solitaria?”. Interruzione. Teatrino vergognoso e antitelevisivo che si ripete per almeno tre volte, fino a quando l’ex ministro riesce a dire: “Vi state incaponendo, io adoro lo staff e il fare squadra”.

Salvini: «Ecco cosa mi dà fastidio»