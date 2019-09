Salvini presenta Luigi da Terni: lui ha strappato la tessera del Pd e ora vota per noi… (video)

“Luigi, 75 anni, di Terni e da sempre comunista, a giugno ha stracciato la tessera del PD e il 27 ottobre vota Lega! Grandeee”. Così Matteo Salvini sulla sua pagina Fb commenta il gesto di un neo-elettore leghista, che compare col leader leghista in un video e dice basta: “Stavolta voto Lega e li mandiamo a casa tutti quanti”. Salvini è impegnato in Umbria in un frenetico tour che tocca anche i paesi più piccoli per strappare la regione al dominio del centrosinistra. A Terni ha appunto fatto la conoscenza dell’ex compagno Luigi, un elettore deluso dalla sinistra come tanti, e non solo in Umbria.