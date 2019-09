Salvini: interrogazione sulla carriera di Conte, ci basiamo su segnalazioni del Pd… (video)

La prossima settimana “depositeremo in Parlamento un’interrogazione relativa ad alcuni presunti problemi sul passato del signor Giuseppe Conte, riguardo anche alcuni presunti conflitti di interesse e alcune presunte omissioni relative alla sua carriera”. Lo annuncia Matteo Salvini nel corso di una diretta Fb specificando che l’interrogazione “parte dalle segnalazioni del Pd”. “E’ tutta farina del sacco del Pd, noi semplicemente abbiamo letto, riletto e aggiornato queste segnalazioni e vediamo se dopo un anno di silenzio Conte si degnerà di rispondere non alla Lega, ma agli italiani”.

Nel corso della diretta Salvini ha commentato anche l’indagine su Berlusconi: “Ho visto che Berlusconi è indagato perché secondo qualcuno avrebbe provato a far uccidere Maurizio Costanzo… Ma basta! Qualche giudice che usa denaro pubblico, perché sono pubblici dipendenti, e lo usa per fare indagini prive di qualsiasi senso, logica e buonsenso, ma basta… Salvini, Berlusconi, così come Conte o Zingaretti, possono essere criticati per seimila motivi, ma indagare Berlusconi per stragi, ma basta! Siamo seri, indaghiamo su spacciatori, stupratori, mafiosi e camorristi…”.