Salvini, altro che “patente da matto” presa a Gubbio: sui porti aperti è furioso (video)

Matteo Salvini avrà pure appena preso la certificazione che il nostro colore regionale prevede per ratificare la “patente da folle”, conseguita omaggiando quelle che lui stesso definisce «le splendide tradizioni italiane»; riti a cui, per esempio a Gubbio, si adempie compiendo i fatidici tre giri di corsa intorno alla Fontana dei Matti, prima di poter ricevere la “Patente da Matto”», (come si evince dal vide0 postato in basso dalla sua pagina Facebook), eppure, forse spregiudicato, ma fuori di testa non lo è davvero. Arrabbiato però sì…

Salvini tra indignazione e rabbia, altro che patente da matto…

Arrabbiato eccome: per lo scempio che sul fronte immigrazione il Conte bis sta continuando a perpetrare da quando Salvini ha abdicato al Viminale e al vicepremierato, scranni dall’alto dei quali ha provato a mettere un’argine alle folli – quelle sì – scorribande per il Mediterraneo di navi delle Ong e dei barchini improvvisati e carichi di clandestini… Ma tant’è: e così, come tutti, anche Salvini ieri ha dovuto ingoiare l’amaro boccone servito da un servizio andato in onda su Rete 4 nel corso di Stasera Italia. Servizio postato poco fa sulla sua pagina Facebook con una eloquente didascalia: «Sì, sono arrabbiato con l’Italia! Dammi i SOLDI così non faccio le rapine»??? «Ecco il bel biglietto da visita offerto al mondo dalla Milano del Pd che vuole i porti aperti».

Il servizio di “Stasera Italia” sullo scempio della Stazione Centrale

Porti aperti che poi significano, per esempio, quanto ormai diventato di difficile gestione nella civilissima Milano dove, come spiega e dimostra il sevizio Mediaset, non c’è risposta e contenimento allo scempio della piazza antistante la Stazione Centrale di Milano, ormai preda di bivacchi perenni allestiti da gruppi di extracomunitari che, oltre al degrado, creano anche problemi di sicurezza. E l’ultimo militare italiano ferocemente aggredito e ferito alla gola da uno dei rituali frequentatori di quella zona della città, lo ha testimoniato solo pochi giorni fa, drammaticamente…