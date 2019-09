Sabato e domenica prossimi, 28 e 29 settembre, si terrà a Tivoli (RM) presso le Scuderie Estensi il Congresso Nazionale di Fiamma Tricolore. I lavori avranno inizio alle ore 14 del sabato per terminare alle 16 circa del giorno successivo.

Delegati da tutta Italia

Il Congresso, che si tiene da statuto ogni 4 anni, vedrà la presenza di delegati provenienti da ogni parte d’Italia che dovranno esprimersi in merito a diverse tematiche quali mozioni presentate, linee di partito da confermare o rivedere nonché l’elezione del Segretario Nazionale. È prevista la presenza di diversi esponenti del mondo politico di area, tra cui l’ex senatrice ed oggi Consigliere Comunale di Lecce Adriana Poli Bortone.

La Fiamma Tricolore riparte oggi dai territori come al tempo di Pino Rauti, confidando nella militanza e nell’impegno politico di dirigenti, iscritti e simpatizzanti per tornare presto al servizio del cittadino.