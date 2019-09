Rousseau, la Fattori (M5S) posta la schermata nera: «Cerco di votare e trovo questo…»

«Democrazia diretta? Questa è la simpatica schermata della piattaforma Rousseau da stamattina quando cerco di votare». Lo scrive su Facebook la senatrice del M5S Elena Fattori. Che posta la foto della schermata: tutta nera, irraggiungibile. «Aggiungo che, ad alcuni che sono riusciti a votare, ha chiesto l’sms di conferma dell’identità mentre ad altri no, rivelando quindi due livelli diversi di sicurezza per la determinazione dell’identità di cui non si capisce né l’origine né il motivo né le implicazioni».

«Al di là di come andrà questa consultazione», aggiunge, «temo che ci sia qualcosina da rivedere riguardo al concetto di democrazia diretta che è una cosa estremamente seria e oggetto di studi approfonditi nelle Università ma che non può coincidere con uno strumento telematico per lo più discutibile nel suo funzionamento. Non rimane che rimettersi alla Provvidenza che salverà il nostro sfortunato Paese anche in questo frangente».