Rousseau, «io espulsa ho votato senza avere diritto». E non è la sola. Social in rivolta

La beffa: il voto sulla piattaforma Rousseau farà discutere ben oltre la chiusura dello scrutinio digitale. Ma tant’è, e tra il giallo della grafica dei si e dei no, le accuse di boicottaggio lanciate da Grillo, e quell’aura di segreto dell’urna cavalcata con poca convinzione dallo stesso Di Maio che rivela di aver votato sottolineando «non dico come», il teatrino della votazione è in pieno corso di svolgimento. E tra presunte stranezze e annunciati colpi di scena – Davide Casaleggio alle telecamere del tg di La7 ha parlato addirittura di «record mondiale di partecipazione online a una votazione politica» – c’è anche chi, come la deputata Veronica Giannone, dichiara di aver votato, pur non potendo in quanto espulsa dal Movimento. E ad adiuvandum la grillina epurata fornisce all’Adnkronos lo screenshot dell’adempimento virtuale…

Non solo, dopo l’annuncio – «stamattina sono riuscita a votare sulla piattaforma Rousseau eppure in teoria non potrei, perché sono stata espulsa» –la deputata Veronica Giannone, che all’Adnkronos rivela di essersi collegata al sistema operativo del Movimento 5 Stelle per partecipare al voto sull’accordo di governo col Partito democratico, aggiunge pure la dichiarazione secondo cui non sarebbe la sola ad aver votato pur non avendo diritto. «Non sono certo l’unica, ci sono altri casi come il mio», assicura la deputata: e la credibilità dell’intera operazione subisce un ennesimo contraccolpo. Come già ampiamente sostenuto in precedenza, infatti, da regolamento la Giannone non avrebbe potuto votare. Lo scorso primo luglio la parlamentare è stata estromessa dal gruppo alla Camera insieme alla collega Gloria Vizzini con un post sul Blog delle Stelle che ne decretava l’espulsione. E in base allo statuto del M5S, non possono votare su Rousseau «gli iscritti destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione od espulsione»: nello stesso statuto viene peraltro specificato che «l’espulsione dal gruppo parlamentare» comporta «l’espulsione dal Movimento 5 Stelle».