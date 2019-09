Roma, autobus preso a sassate da un immigrato irregolare: paura tra i passeggeri

Verso le 19,45 di sera, ha lanciato dei sassi contro il parabrezza di un autobus Atac della linea 90, mandandolo in frantumi. Ha costretto l’autista a sospendere la corsa e chiamare l’autorimessa per farsi inviare un altro bus per il trasbordo dei passeggeri. Paura e tensione. L’autore di questo ennesimo atto vandalico, un cittadino somalo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato subito intercettato e arrestato dai carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna. L’uomo si è opposto energicamente all’arresto, con spintoni e atti di autolesionismo- È stato necessario l’intervento di un’autoradio del Nucleo Radiomobile e di personale medico di un’ambulanza che ha dovuto sedarlo. Ora l’immigrato irregolare dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre ai reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.