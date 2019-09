Ritorna “Striscia”, Ricci attacca Lerner e Mauro: «Se c’è qualche tonto che…»

Quando gli hanno chiesto perché le Veline non si sono viste, il padre di Striscia ha risposto: «Le Veline ci sono e lottano insieme a noi. Sono state oggetto di polemiche. Mentre c’erano le Veline, c’era Youporn e uno poteva andare su tutti i siti del mondo a vedere le donne nude. Era solo quel maniaco sessuale di Ezio Mauro che su Repubblica continuava a dire che l’Italia veniva rovinata dalle veline: noi abbiamo dimostrato il contrario, e pure loro con le prime pagine de L’Espresso. Le veline sono due ragazze che ballano bene, hanno condotto Paperissima quest’estate con successo, sono state due conduttrici fondamentali, non hanno amori per amori con calciatoti né con manager rampanti, per ora. Sono ragazze serie, fanno la loro vita e il loro lavoro, che è quello di ballare». Poi l’affondo contro Lerner: «La cosa più clamorosa era stata quella detta da quel tonto di Gad Lerner, ovvero che le Veline non parlano. Ecco, neanche Carla Fracci parlava durante le sue esibizioni. Ma loro parlano sempre all’interno delle telepromozioni. Erano polemiche create ad arte. Ma se c’è qualche tonto che ogni tanto la butta lì… noi abbiamo gli arsenali pieni».