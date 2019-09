Se nel weekend andrete ad Atreju state certi che non incontrerete Matteo Renzi. Perché ormai è diventato l’emblema del Palazzo e in mezzo al popolo il guappo fiorentino ci sta sempre peggio. Scinde, trama, urla. Traditore è l’epiteto che usa di più. Troppi beneficiati non lo salutano nemmeno. O meglio lo salutano solo per dirgli ciao.

Ad Atreju incontrerete la comunità, il popolo che sta insieme anche se la poltrona non c’è e rimangono solo posti in piedi. Il contrario del Matteo di Rignano. Alla Leopolda lui riunirà gli addetti ai livori. Dalla Meloni – che oggi presenta alla stampa la kermesse edizione 2019 – il patriottismo, l’amore per la bandiera, la ricerca delle strade nuove per il futuro dell’Italia, la tradizione che non si cancella. Isola Tiberina a Roma, da venerdì a domenica.

Matteo Renzi annuncia per oggi la scissione, a quanti gli saranno fedeli nella sua corsa contro il Partito Democratico; Giorgia Meloni punta sul progetto, la qualità, la marcia – per lunga che sia – verso l’appuntamento col popolo sovrano. Palazzo/popolo.

Vuole genuflessioni e non fischi

A Renzi devono aver tolto l’aria che respira, nel partito che ha guidato incontrastato. La Meloni indirizza il suo popolo verso una libertà che è tutta da conquistare, contro un regime che si forma sempre più contro gli italiani.

Mentre il Paese si dirigeva finalmente alle elezioni, è spuntato lui e ha manovrato contro il voto, si è cuccato ministri e sottosegretari e ora fa pure la scissione. Alzi la mani chi ci capisce qualcosa. No, ad Atreju si troverebbe davvero a malpartito e in effetti, ancorché invitato più volte, non si è mai fatto vedere. I fischi al posto delle genuflessioni non li sopporta proprio.

Non rischia, Matteo, se non ha tutto per sè. E ora sente che non ha più il partito tutto suo, il Pd, e odia tutti quelli che stanno lì dentro. Non è capace di riconoscere le leadership altrui. Ad Atreju potrebbero raccontargli storie di pezzi di destra che si sono combattuti per anni; e poi soggetti politici provenienti da altri mondi; ma ora tutti uniti nel riconoscere un capo come Giorgia Meloni. Senza bisogno di minacciare fughe, scissioni, Aventino.

Ad Atreju troverebbe la democrazia

Forse Zingaretti avrebbe potuto “comprarlo” con l’Europa, al posto di Gentiloni. Ma perché regalare cinque anni di Eldorado ad un infingardo che appena può ti frega, come sa bene Enrico Letta? Giochi di Palazzo, ruberie di poltrone, è un mondo lontano, lontanissimo dal Paese reale che ci gusteremo in questo weekend all’Isola Tiberina.

In fondo, Matteo Renzi appartiene a quell’élite per la quale il voto popolare non deve contare nulla. Spodestò proprio Letta con il plebiscito della direzione nazionale del suo partito e ora ha ribattezzato Conte in Conte Bis col sì dei gruppi parlamentari. Guai a parlargli di democrazia, gli rinfaccerebbe Giorgia Meloni.

Probabilmente a quelli come loro manca il governo personale. Ma bisogna conquistarlo e non bastano più le manovre salendo e scendendo le scalinate del Colle quirinalizio. Ad esempio, ad Atreju si parlerà di presidenzialismo, dello scettro in mano al popolo sovrano. E che vuoi che c’entri uno come Renzi…