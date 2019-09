Regimenti contro Corrao: «Hai definito la Lega simile alla peste, sei pieno di livore»

«Sorprende il livore dell’europarlamentare Ignazio Corrao, capo delegazione M5S a Strasburgo, nei confronti della Lega, definita in un’intervista al quotidiano Il Messaggero simile alla peste, famosa per non lavorare e isolata. Corrao archivia l’alleanza tra i due partiti con parole ostili, che lasciano intendere come la spaccatura che in Italia ha portato alla crisi di Governo abbia radici europee». Lo afferma l’europarlamentare della Lega, Luisa Regimenti. Che aggiunge: «Il nascente accordo dei Cinquestelle con il Pd è uno schiaffo agli italiani, che hanno seguito con sdegno le vicende europee, con l’elezione di Ursula Von der Leyen e David Sassoli, con la Lega messa in un angolo. E’ il filo rosso delle poltrone e del potere, che accomuna davvero M5S e Pd».