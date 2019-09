Rampelli, governo da “sprofondo rosso”: la nomina Ue di Gentiloni è pura restaurazione

«In continuità con la tradizione di presidenti del Consiglio non eletti dal popolo, Conte reintegra al governo gli sconfitti del Pd, gli conferisce i dicasteri più pesanti (Economia, Difesa, Infrastrutture, Agricoltura, Rapporti con Ue, Famiglia, Autonomie, consegnando la Sanità a Leu) e designa il “trombatissimo” ex premier Paolo Gentiloni alla Commissione europea. Il vero perdente del 2018». C’è sconcerto e indignazione nelle parole che Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di FdI, affida a una nota in cui esamina e commenta la spartizione di ministeri e incarichi: a partire proprio dai principali dicasteri andati al Partito democratico e dalla nomina Ue dell’ex premier dem, segno – dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia – di «pura restaurazione».