Zingaretti può essere contento, un pugno chiuso come simbolo di Palazzo Chigi mentre in piazza il servizio d’ordine del partito straccia le schede elettorali. Per chi avesse dubbi su quanta sinistra si sia impossessata abusivamente del governo dell’Italia, bastano le cronache orribili della giornata politica di ieri. Giustizia. Competenze. Europa. Famiglia. Migranti. E altre indicazioni da fare insospettire: si è formata una maggioranza svergognata, pronta a vendicarsi del nemico. Ma guai ad averne paura, ci vogliono tante piazze quotidiane fino a provocare la caduta di un governo che non merita di stare lassù solo perché i parlamentari sono terrorizzati dal voto sovrano del popolo italiano.

Toga rossa trionferà e casualmente proprio ieri abbiamo appreso che Matteo Salvini si ritrova indagato per diffamazione sulla denuncia presentata da Carola Rackete. Una polemica fortissima trascinata in tribunale, perché un ministro non deve farsi passare per la testa la difesa dei confini nazionali. Persino quando ci si trova di fronte allo speronamento di un’imbarcazione della Guardia di Finanza. Per non farci mancare nulla, quasi in contemporanea un altro cadeaux della magistratura: Mimmo Lucano torna libero di tornare sul luogo del delitto, a Riace.

Il vecchiume antifascista nella maggioranza e la spudoratezza in Europa

Non si segnala indignazione dei giornalini sulle competenze dei ministri. Di Maio è semplicemente oggetto di una satira ferocissima sui social, che al posto suo chiunque si vergognerebbe di varcare l’uscio della Farnesina. Ma una sinistra saccente (con gli altri) non dice una parola proprio perché ha sventato l’orribile destino elettorale che l’attendeva. E per dimostrare che anche essa ha i suoi diversamente ministri, non ha trovato di meglio che portare al governo una sindacalista della Cgil dotata di terza media, sua eccellenza Bellanova. Chissà se ci sono precedenti in materia.

Poi, spudoratezza e antichità nelle nomine di maggioranza. Dario Franceschini alla cultura, che si cimenta senza vergogna nell’antifascismo di ritorno. E Paolo Gentiloni in Europa, come se gli elettori avessero premiato il Pd nelle elezioni per il Parlamento di Strasburgo. L’Italia rappresentata dagli sconfitti nella Commissione Ue. E almeno su questa nomina c’è qualche timida reazione grillina, anche se ad arrabbiarsi, per ora, sono stati un deputato europeo e qualche voce dal Parlamento italiano. Ma Zingaretti li ha zittiti come sa fare lui.

Viva la sovranità.Francese. Perché Parigi si riprende il Monte Bianco con un’operazione assai spericolata.

Abbasso la famiglia. Lo gridano quanti pretendono di far sparire la dicitura padre/madre dalla carta d’identità dei nostri figli. Basterà per loro la qualifica di genitore, chissà se di nuovo numerata come piaceva alla Kyenge.

Lunedì la piazza della Meloni. Si muove anche Salvini

Non è finita. Nelle 24 ore di ieri c’è stato anche il tempo affinché la prima seduta del consiglio dei ministri coincidesse con l’impugnazione della legge regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di migranti “discriminati” secondo il governo. E poi il gustoso inno al nuovo ministro dell’Interno, Lamorgese, perché non ha profili social. Detto da un governo che esprime il premier dal mondo dei Cinquestelle ha davvero del comico.

Mille volte meglio la piazza di lunedì prossimo, convocata da Giorgia Meloni, che ha chiesto a ciascuno di portare una bandiera tricolore. Ed è molto bello sapere che anche Matteo Salvini abbia voluto sottolinearne l’importanza annunciando la sua partecipazione.