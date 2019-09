Quando Renzi diceva: «Non bombardate la gente con nuovi partiti» (video)

«Gli italiani avrebbero diritto a non essere bombardati una volta al mese di un nuovo partito che nasce, sinceramente mi verrebbe voglia di dire con il cittadino normale: “Dateci un po’ di tregua”». All’indomani della nascita del nuovo partito di Matteo Renzi, la dichiarazione non suona poi tanto strana. Solo che a rilasciarla in tv è stato lo stesso Renzi, qualche tempo fa. «Non è possibile che ogni volta che tutte le volte che c’è un problema, anziché risolvere il problema, si fonda un partito nuovo e si immagina che il partito nuovo, Abracadabra – erano state le parole di Renzi – sia quello capace di risolvere i problemi, che nel frattempo non si sono risolti».

Donzelli: «Era proprio Renzi. È il solito bomba»

Il video, che riguarda una partecipazione del leader di Italia Viva a Otto e Mezzo, è stato rilanciato su Facebook dal deputato di FdI, Giovanni Donzelli. «Sì, lo diceva proprio lui: Matteo Renzi. È il solito bomba», ha chiosato Donzelli, lanciando dalla sua pagina e dalla sua newsletter un invito a smascherare il leader di Italia Viva: «Questo video deve fare il giro della rete!».