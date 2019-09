«Pulisci, donna»: marocchino vomita al supermercato e minaccia di morte la cassiera

Vomita davanti alle casse di un supermercato di Staglieno, a Genova. Poi, invitato a pulire da una commessa, le intima di occuparsene in quanto donna. Il responsabile è un immigrato 28enne marocchino. Quando una cassiera si è avvicinata a lui porgendogli uno straccio con cui ripulire il pavimento, il marocchino è andato su tutte le furie fino a minacciarla di morte. «Pulisci tu che sei donna, al mio Paese gli uomini non fanno queste cose», ha gridato il nordafricano come riportato da TeleNord. A quel punto è intervenuto un collega della donna, ma l’immigrato ha rincarato la dose di minacce e insulti. Intimidazioni che sono state estese anche al figlio della cassiera, sopraggiunto dopo esser stato contattato dalla madre. Il nordafricano è poi uscito di corsa dal supermercato dirigendosi verso la vegetazione del greto del torrente Bisagno. Ma è stato catturato rapidamente dalla polizia. Dai controlli è risultato che si tratta di un pregiudicato per reati di droga, commessi a Bologna, per i quali non aveva rispettato gli obblighi connessi alle misure cautelari comminategli. L’uomo è accusato di minacce alla dipendente, aggravate anche dalla discriminazione sessista. Lo straniero resta dietro le sbarre di una cella di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.