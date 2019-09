Prof bullizzata in classe. Per lei la gogna web, lo studente che la umilia è un “eroe” social (video)

Una docente che insegna diritto a Salerno umiliata e derisa dai suoi studenti in classe. Ovviamente qualcuno filma tutto e i video finiscono in rete, facendo assurgere al ruolo di “eroe” lo studente incappucciato che terrorizza l’insegnante ringhiando e mimando un’aggressione alla cattedra.

Il tema non è certamente nuovo e da tempo ha determinato un dibattito sul livello cui è scaduta la scuola pubblica. Il video recente che circola in queste ore risale a due anni fa e l’episodio è avvenuto al Regina Margherita di Salerno, dove è in corso un’indagine interna

Non è il solo video, purtroppo, in cui la docente presa di mira è praticamente tenuta in ostaggio dalla classe tra urla, risate e anche bestemmie. Il quotidiano online Open ne ha tirato fuori un altro in cui l’insegnante è bersagliata da palline di carta. Un video che risale a dieci anni fa. Un altro video, il più commentato sui social, immortala l’insegnante che ripete ossessivamente durante l’appello “Bassano, sei tu?”, tra le risate generali. In effetti la scena è comica ma anche tragica soprattutto per l’indifferenza di chi dovrebbe intervenire dinanzi a situazioni del genere e invece per quieto vivere lascia correre.

Ora alle umiliazioni in classe si aggiunge la gogna del web per l’insegnante, che si trova in un evidente stato confusionale. Si tratta di filmati che nessuno vorrebbe mai vedere, perché certificano il grado di abbandono in cui versa la scuola, fotografano una realtà sottaciuta spesso anche dagli stessi professionisti che nella scuola operano, al di là della retorica e dei paroloni che vengono usati quando si parla della scuola e delle sue finalità educative.