Prende fuoco un aereo da turismo all’aeroporto di Bergamo: muore una 15enne

Nell’incidente aereo nei pressi dell’aeroporto di Bergamo è morta una ragazza di 15 anni. Con lei a bordo del piccolo velivolo da turismo c’erano suo padre e due sorelle, rimasti feriti e ricoverati in due ospedali diversi. L’incidente è avvenuto questa mattina: un velivolo da turismo, un Mooney M20K diretto a Venezia, dopo il decollo ha avuto un problema ed è precipitato nei pressi dell’aeroclub di Orio al Serio prendendo immediatamente fuoco nei pressi della pista a pochi passi dall’Asse interurbano vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale l’Eco di Bergamo: a bordo c’erano appnto un uomo di 51 anni con le tre figlie di cui due gemelle di 15 anni e l’altra di 18. Sul luogo dell’incidente il pm Maria Cristina Rota. «L’aereo – ha spiegato il magistrato – che aveva qualche problema poco dopo il decollo è rientrato all’aeroclub: nell’atterraggio aveva velocità piuttosto elevata, ha quindi ripreso il volo ma non aveva la giusta velocità per alzarsi. Quindi ha virato per un problema dell’ala che si è inclinata, poi si è schiantato prendendo immediatamente fuoco».