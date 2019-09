Paura a Roma, crolla il ponticello di Santa Maria di Galeria: ferito un camionista

Tanta paura nella zona di Santa Maria di Galeria a Roma. Il ponticello di via Boccioleto è crollato sotto il peso di un camion che trasportava brecciolino e materiali per asfaltare. È successo intorno alle 13. Il conducente del mezzo Iveco, rimasto incastrato, è stato liberato dalla lamiere dai vigili del fuoco e portato in ospedale, al Gemelli, in codice giallo. Sul posto è arrivata la polizia locale di Roma Capitale per offrire assistenza ai residenti del luogo che sono rimasti isolati dopo il crollo del ponticello e al lavoro per studiare la viabilità alternativa.