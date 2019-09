Paragone: «Boldrini è elite. La sinistra fa lingua in bocca coi banchieri» (video)

L’ingresso di Laura Boldrini nel Pd scatena il senatore M5S Gianluigi Paragone. Con un video sulle sue pagine social, il parlamentare dissidente ironizza sull’arrivo dell’ex presidente della Camera in casa dem, dicendo che «tutto è pronto per salutare e accogliere la Boldrini. Ha annunciato di voler entrare nel Pd e il Pd è lieto di accoglierla nella sua splendida casa».

«La Boldrini è il perfetto esempio delle elite»

Per Paragone, «la Bodrini sarà un’alleata di questo bellissimo governo», che – ironizza il senatore – ha «talmente risolto il problema degli immigrati che lei ora si trova perfettamente a suo agio». «La Boldrini è un perfetto esempio delle elite, è uno degli esempi meglio riusciti di come il centrosinistra sia diventato un partito di sistema, del politicamente corretto, delle periferie guardate come si guardano gli animali allo zoo», prosegue Paragone, che chiede: «Non è che le destre vincono perché il centrosinistra ha tradito famiglie, operai e piccoli imprenditori? Non è che le destre vincono perché la sinistra fa lingua in bocca con i banchieri?».