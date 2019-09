Panatta va giù duro: «Kyrgios è un cretino totale, McEnroe un grande paraculo»

«Kyrgios è un cretino totale». Adriano Panatta stronca il controverso tennista australiano, più volte finito al centro delle critiche per i suoi atteggiamenti sopra le righe in campo. Addirittua per atti osceni. «Uno che gioca bene a tennis come lui ed è così cretino… è davvero un peccato», dice il mito del tennis italiano ai microfoni di Rai Radio 2, nel corso della trasmissione I lunatici del weekend.

«Lui – continua Panatta – non perde la testa, è proprio cretino. McEnroe invece è un grande paraculo, perché lui sfruttava la scena, faceva la scena di arrabbiarsi ma ne traeva sempre vantaggio». Panatta si sofferma anche sul fenomeno dei social network: «Io mi chiedo perché una persona che fa politica debba comunicare con i social, sarebbe meglio che parlassero visto che stanno anche in televisione».