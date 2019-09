Orfini impallina il governo Conte, “non c’è differenza con Salvini sull’immigrazione”

Non passa giorno senza la consueta sparatoria di Orfini contro il governo Conte in materia di immigrazione. L’ex presidente del Pd vorrebbe ancora di più, non si accontenta mai e non intende stare zitto fino a che ogni nave Ong non possa ormeggiare senza problemi nei porti italiani.

“Come con Salvini ministro”, denuncia Orfini

Ha scritto su twitter: “Per la cronaca: in attesa dell’accordo sulla redistribuzione la #OceanViking resta in mare senza l’assegnazione di un porto sicuro. Esattamente come accadeva con Salvini ministro”. E poi ha caricato a pallettoni: “Così davvero non va bene. Anzi: così è una vergogna”.

In pratica non è cambiato nulla, secondi Orfini, mentre invece al governo si preparano ad autorizzare praticamente tutto.

Ma aldilà della posizione del deputato del, quel che è interessante è verificare ancora una volta che persino tra gli aficionados della sinistra la posizione dei porti aperti è minoritaria. C’è chi invita Orfini a stare zitto sennò cade il governo (i famosi principi…), e chi invece semplicemente di non rompere le scatole e dare tempo a Conte di sistemare la pratica.

I suoi avevano da fare con i sottosegretari

Ovviamente c’è anche chi incita il parlamentare ad andare avanti. Certo è che oggi nel Pd ufficiale non poteva rispondergli proprio nessuno, visto il caos provocato dalla marea di viceministri e sottosegretari che ha portato via diverse ore di sonno ai maggiorenti del partito. Lui invece, eroicamente, sta col fucile su twitter ad impallinare i suoi compagni di partito. Sono carini però…