Omnibus, l’ironia di Delmastro fa impallidire il renziano Rosati (video)

A Omnibus su La7 si parla di Matteo Renzi e della sua decisione di lasciare il Pd insieme a una trentina tra parlamentari, ministri, vice e sottosegretari. In studio c’è anche Andrea Delmastro, di Fratelli d’Italia, che usa l’ironia per smascherare la manovra politica dell’ex premier: «Er Macchiavelli de noantri ha già detto a “Giuseppi” stai sereno. Ha fatto un’operazione di palazzo per diventare il vero padrone del vapore. Oggi il mio amico Ettore Rosato è arrivato qui con il sorriso di chi comanda». Evidente imbarazzo in studio, con il renziano fresco ex Pd che invece ci tiene a rassicurare il premier: «Dietro questa scelta ci sono forti ragioni politiche, ma continueremo a sostenere il governo».