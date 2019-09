Oggi Lamorgese vola a Malta a prendere schiaffi sui clandestini

I sinistri prima vogliono spalancare i confini dell’Italia e farci invadere da eserciti di migranti e poi li vogliono redistribuire in Europa. Luciana Lamorgese volerà oggi a La Valletta per il suo primo summit da ministro dell’Interno per discutere di migranti. Ma la sua prima missione all’estero si preannuncia già un flop. Volerà a Malta a prendere schiaffi da Francia e Germania alle quali vuole chiedere aiuto, in rappresentanza del governo Conte, sulla redistribuzione dei migranti. Con lei ci saranno i colleghi di Malta, Francia, Germania e Finlandia. Nel dettaglio sul tavolo c’è la richiesta di redistribuzione automatica verso Paesi “volonterosi” degli immigrati soccorsi in mare, con sanzioni verso gli Stati che si chiamano fuori. Si parlerà di rotazione dei porti di sbarco e di rimpatri a carico dell’Europa, tramite Frontex, per chi non ha diritto all’asilo. Un pacchetto sostanzioso che vede schierati da una parte Italia e Malta e dall’altra Francia e Germania con un osservatore neutro che è la Finlandia. L’obiettivo del vertice è quello quindi di negoziare un “Predictive temporary allocation programme”: un accordo che consenta di ricollocare in altri paesi europei una parte dei migranti soccorsi da Italia e Malta. Si tratterebbe di un accordo temporaneo e su base volontaria, ma che eviterebbe ai paesi di negoziare il ricollocamento caso per caso. Ma come da copione Francia e Germania (cui appartengono la maggioranza delle ong impegnate nei salvataggi in mare, da Sos Mediterranee a Medici senza frontiere, da Sea Watch a Sea Eye) già mettono i paletti: sono pronte a farsi carico ognuna del 25% degli sbarcati. Ma non è abbastanza, tanto più che l’offerta di Parigi sarebbe limitata ai soli richiedenti asilo. Quanto ai migranti economici, che sono la maggioranza dei 6.700 arrivati quest’anno in Italia, Lamorgese chiederà che vengano inclusi nel meccanismo. Richiesta, quindi viste le premesse, già persa in partenza.