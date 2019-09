Una foto con Dior, il maialino ormai famoso sui social dopo alcuni avvistamenti a Roma. Nei giorni scorsi Dior è arrivato in studio a Italia Sì, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, con Rita Dalla Chiesa tra i saggi presenti in studio.

Qualche settimana fa, è spuntato un video con questo maialino al guinzaglio, per le strade di Roma. Ovviamente, in poco tempo, la notizia è diventata virale facendo il giro della Rete.

Il maialino accarezzato da tutti…

Adesso è Rita Dalla Chiesa a lanciare un appello pubblicando una foto con Dior. Su Facebook la storica conduttrice di Forum scrive: “Oggi ho incontrato per la strada #Dior, il maialino che e’ venuto a trovarci in studio a #Italiasì la settimana scorsa. Educatissimo come tante persone non sono. Pulitissimo come tante persone non sono. Si e’ fatto accarezzare da tutti, tutti gli abbiamo fatto delle foto, le macchine che passavano frenavano di botto per guardarlo. Il sorriso era intorno a noi. E allora, come sempre, ho pensato “ma come vi viene in mente di mangiare i suoi fratelli?”

Rita Dalla Chiesa dalla parte degli animali

Rita, amatissima dal pubblico, da sempre è dalla parte dei più deboli e degli animali. La sua campagna di sensibilizzazione è iniziata più di vent’anni fa quando era al timone di Forum su Canale 5.