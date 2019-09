“Non è l’Arena”, Giletti parte in quarta: «Forti novità su Pamela Prati e Bibbiano»

«Domenica ci occuperemo del Pamela Prati gate, ma lo faremo alla nostra maniera con l’intervista a lei che non parla da mesi ma anche con un’inchiesta su questa clamorosa fake news che ha trasformato l’assenza in un’enorme presenza mediatica. Ascolteremo la sua versione ma mostreremo importanti documenti inediti. Uno in particolare che mi chiedo come mai abbiamo cercato e trovato solo noi». Lo ha detto Massimo Giletti, presentando al Maxxi di Roma la nuova edizione di Non è l’Arena che torna domenica nel prime time di La7 con una puntata in cui ospiterà Pamela Prati, Matteo Renzi e un’inchiesta su Bibbiano.

Giletti passa da Pamela Prati a Matteo Renzi

«Matteo Renzi in questo momento, insieme a Matteo Salvini, è obiettivamente il politico con la presenza più forte», ha aggiunto Giletti. «Ha fatto un capolavoro politico. Ha convinto il Pd a fare il governo con i Cinquestelle e subito dopo ha annunciato la scissione. Qualcuno ha parlato di Machiavelli ma lui è andato ben oltre Machiavelli. Intervistarlo non sarà facile ma mi sembrava lui il politico con cui dovevamo inaugurare la stagione».

“Vespa è un grande professionista”

E il caso Porta a Porta? «Porre una domanda infelice può capitare a tutti, anche a me è capitato di sbagliare. Ma lungi da me mettere in discussione la professionalità di un giornalista come Bruno Vespa», risponde Giletti.

Il fanta-thriller su Mark Caltagirone

Fa discutere, intanto, il fanta-thrillerr di Gianni Ippoliti Mark Caltagirone, una storia italiana. L’attore Massimo Di Carlo racconta: «Interpretando qualcuno che non esiste, non ho dovuto seguire le linee guida di nessuno. È’ stato semplicissimo, perché ho vestito i panni di chi non esiste. Ecco perché sono stato solo me stesso, un cinquantenne che fa l’imprenditore edile. Ecco, per questo posso dire che in questo senso Mark Caltagirone sono io». Diverso, invece, è il caso di Fabiana Latini che nel film di Ippoliti veste i panni di Pamela Prati. «In genere – dice – per interpretare una persona nota, si studia per circa tre settimane. Io sono arrivata a 7 mesi in cui ho visto tutte le trasmissioni in cui è stata ospite Pamela Prati».