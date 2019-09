Sabato 7 settembre alle ore 16, Giorgia Meloni sarà a Bologna presso l’Hotel Savoia Regency di via del Pilastro 2, salvo che proprio quel giorno non si voti la fiducia. L’evento, programmato già dalla settimana scorsa, nasce per festeggiare il ritorno a casa, come è stato definito da molti, di Galeazzo Bignami, che proprio Giorgia Meloni ha salutato per la sua adesione a Fdi con un post sabato mattina dalla sua pagina Fb. Tuttavia, quanto avvenuto a livello nazionale, ha spostato le priorità.

“Sabato saremo assieme agli amici di Bologna e dell’Emilia Romagna – afferma Bignami – per dire ‘no’ a questo vergognoso scandalo che si sta consumando a livello nazionale salvo che gli impegni relativi al voto di fiducia non impongano la nostra presenza a Roma.”.

Numerosi parlamentari parteciperanno alla manifestazione

All’evento saranno presenti molti dei principali esponenti di FdI: Balboni, Barcaiuolo, Foti, Lucaselli, Roscani, Donzelli, La Russa, Lollobrigida, Rampelli. E ancora: Baccilieri, Caracciolo, Donato, Evangelisti, Facci, Fiumi, Nanni, Nofori, Sassone, Tomassimi, Vacchi, Zambelli.

Una storia nella destra italiana

Interverranno l’On. Galeazzo Bignami, Stefano Cavedagna, portavoce nazionale di Gioventù nazionale, Marco Lisei presidente Gruppo FdI a Bologna. A concludere sarà la leader di FdI Giorgia Meloni. Una dimostrazione del significato che assume a Bologna e in Emilia Romagna il ritorno di Bignami nella Destra politica, nella quale è stato attivo fin dagli anni del Movimento giovanile e il cui padre Marcello, noto esponente del MSI, ha contrassegnato la propria vita nella dedizione alla causa della Destra nazionale.